Kindervraag: Wie verzint namen van steden en dorpen?

Tuitjenhorn, Sexbierum of Raard: je hebt in Nederland veel gekke plaatsnamen. Hoe komen al die plekken aan zo'n gekke naam? We kregen daar een vraag over van Flipje.

Tijdens het Jeugdjournaal in de ochtend beantwoorden we regelmatig vragen van kinderen. Heb jij ook een vraag over het nieuws? Dan kun je via WhatsApp een video sturen naar 06-28167842.

Als je liever niet in beeld wil (of niet mag), dan kun je ook een geschreven vraag appen. Of hier reageren: