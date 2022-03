Ajax uitgeschakeld in Champions League

Het zag er goed uit voor Ajax, maar het is toch misgegaan. De ploeg uit Amsterdam verloor gisteren met 0-1 van Benfica. Dat betekent dat Ajax is uitgeschakeld in de Champions League.

In de eerste helft speelde Benfica heel verdedigend en was Ajax de sterkere ploeg. Maar in de 77ste minuut kreeg Benfica een vrije trap. Keeper André Onana liep een beetje uit zijn doel en daar maakte Benfica-speler Darwin Núñez gebruik van.

Het lukte Ajax daarna niet meer om een tegendoelpunt te maken.

Europese competities

Nu Ajax is uitgeschakeld doet geen enkele Nederlandse club meer mee in de Champions League. AZ, PSV, Vitesse en Feyenoord doen nog wel mee in de Conference League.