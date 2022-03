Ruimtetelescoop maakt eerste foto's van ster

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft foto's online gezet van de nieuwe James Webb-telescoop. Op de foto is een ster te zien die 2000 lichtjaar verderop staat. Die ster kun je vanaf de aarde met het blote oog niet zien.

De foto is een testfoto van de telescoop. Het is de bedoeling dat de telescoop vanaf eind juni of begin juli officiële foto's gaat maken. Maar deze eerste testfoto is dus al goed gelukt.

1,5 miljoen kilometer ver

De telescoop werd in december gelanceerd en vliegt 1,5 miljoen kilometer van de aarde vandaan. De telescoop kan planeten buiten ons zonnestelsel vastleggen en onderzoeken of daar leven mogelijk is.

Wetenschappers hopen dankzij de telescoop ook meer te ontdekken over het ontstaan van ons heelal.

Eerder maakten we deze video over de telescoop: