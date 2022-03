Grote brand bij bouwmarkt in Baarn

In een bouwmarkt in Baarn is gisteravond een grote brand uitgebroken. Pas na uren blussen met meerdere wagens kreeg de brandweer het vuur onder controle.

Rookwolk

"De vlammen slaan er aan alle kanten uit", zei een woordvoerder van de brandweer tegen RTV Utrecht. "Brandweerpersoneel is op dit moment alles op alles aan het zetten om te voorkomen dat het overslaat naar naastgelegen gebouwen."

Door de brand ontstond een grote rookwolk. Veel mensen uit de buurt kwamen kijken, bijvoorbeeld om foto's en filmpjes te maken. Voor zover bekend raakte niemand gewond.