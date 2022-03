Nieuwswekker: Minder fastfoodrestaurants + Holi

Goedemorgen! Het is vrijdag, bijna weekend. Maar eerst nog even tijd voor een dagje school en een verse Nieuwswekker. We beginnen met...

- De vrouw die protesteerde in het Russische journaal heeft ontslag genomen. De vrouw liep tijdens het journaal de studio in met een protestbord. Ze stond een paar seconden achter de presentatrice in beeld. Op het bord staat onder andere: 'Stop de oorlog' en 'jullie worden voorgelogen'. Veel mensen vonden het een dappere actie. We maakten daar deze video over.

- Vitesse en AZ zijn uitgeschakeld in de Conference League . Vitesse speelde met 1-1 gelijk tegen AS Roma. AZ speelde 2-2 gelijk tegen Bodø/Glimt. Feyenoord en PSV zijn wel door naar de kwartfinale. Feyenoord won met 3-1 van Partizan Belgrado en PSV won met 4-0 van het Deense Kopenhagen.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Kinderen die uit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht, gaan hier ook al naar school. Soms naar speciale scholen voor kinderen die net in Nederland wonen. Maar vaak ook naar gewone basisscholen. Daar zitten ze samen met Nederlandse kinderen in de klas. Bijvoorbeeld op basisschool 't Palet in Eindhoven. Vanavond zie je daar meer over.

- Vandaag is het hindoestaanse feest Holi! Met dat feest vieren mensen met het Hindoestaanse geloof onder andere het begin van de lente. Daarbij hoort het gooien van heel veel kleurpoeder. Ook op sommige Nederlandse scholen wordt het feest gevierd, bijvoorbeeld bij basisschool Shri Krishna in De Meern.

- De regering vindt dat er minder fastfoodrestaurants moeten komen. Dat is nodig, want 1 op de 7 kinderen in Nederland is te dik. Politici kijken of ze een wet kunnen maken waardoor gemeentes nieuwe fastfoodrestaurants kunnen tegenhouden.

Eet jij graag fastfood? En zou je daar ook zonder kunnen?