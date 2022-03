Kinderen vieren Holi-feest met gekleurd poeder

Over de hele wereld vieren mensen vandaag Holi. Het is een hindoeïstisch feest dat ieder jaar in maart wordt gevierd. Hindoes vieren dat de lente is begonnen. Ze gaan dan de straat op en gooien met gekleurd poeder en gekleurd water naar elkaar.

Ook op sommige Nederlandse scholen wordt het feest gevierd, bijvoorbeeld op basisschool Shri Krishna in De Meern.