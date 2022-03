Politici willen veel meer windmolens op zee

De regering wil veel meer windmolenparken op zee bouwen. Ze willen zo veel meer schone energie opwekken.

Politici willen dat er 750 tot 800 windmolens bij komen. Daarmee wordt genoeg stroom opgewekt voor 10 miljoen huizen in Nederland. Als al die nieuwe windmolens er komen, zijn er twee keer zoveel windmolens als nu.

Waarom op zee?

Het voordeel van windmolens op zee is dat er geen land voor nodig is. Ook vinden sommige mensen het niet fijn als ze vanuit hun huis uitkijken op windmolens. Op zee heb je daar geen last van.

Er zijn al windparken op zee bij IJmuiden en Egmond. Voor de kust van Zeeland is er één in aanbouw.

Waar de nieuwe windmolenparken komen, is nog niet bekend. Vanmiddag wordt meer bekend over het plan.