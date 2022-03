Feyenoord en PSV naar kwartfinales Conference League

Het was een heerlijk avondje in De Kuip voor de Feyenoorders. Ze wonnen met 3-1 van de Servische ploeg Partizan Belgrado. Dessers, Nelson en Linssen maakten de goals voor Feyenoord. Vorige week won Feyenoord de uitwedstrijd met 5-2. Dat betekent dat ze door zijn naar de volgende ronde.

Gisteren was het weer een avond vol Europees voetbal. Er kwamen 4 Nederlandse ploegen in actie. Twee teams kunnen tevreden terugkijken naar de wedstrijden.

Het was geen leuke avond voor AZ. Ze speelden tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. Na negentig minuten was de stand 2-1 voor de Alkmaarders. Daarom moesten ze verlengen. FK Bodø/Glimt scoorde in de verlening de 2-2 en dat was ook de eindstand. AZ is dus uitgeschakeld voor de Conference League.

Vitesse

Ook voor Vitesse was het een flinke teleurstelling. Ze speelden tegen de Italiaanse ploeg AS Roma. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het leek erop dat Vitesse de wedstrijd zou winnen. Maar AS Roma scoorde in de blessuretijd de gelijkmaker. De vorige wedstrijd wonnen de Italianen met 1-0. Dat betekent dat Vitesse niet door is naar de volgende ronde.