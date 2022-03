Nieuwswekker: Langste hangbrug ter wereld + F1 van start

Het is weekend! Heb je lekker uitgeslapen of ben je vroeg op voor sport of iets anders leuks? Je begint de dag goed met de Nieuwswekker.

- De WK indoor atletiek zijn begonnen. Gisteravond was er meteen een medaille voor Nederland. Kogelstootster Jessica Schilder pakte verrassend een bronzen medaille. Schilder stootte haar kogel 19.48 meter ver. Dat is een Nederlands record en dus goed voor een derde plek.

- In Turkije is de langste hangbrug ter wereld geopend. De brug is zo'n 3,6 kilometer lang en verbindt het Europese deel van Turkije met het Aziatische deel. Een ritje met de auto over de brug duurt zo'n 6 minuten. Een stuk sneller dan de veerboot, die er zo'n anderhalf uur over doet om het water over te steken.

- De Europese Unie waarschuwt voor een hongersnood in Oekraïne. Vooral in steden waar gevochten wordt, hebben mensen weinig te eten en drinken. Volgens de EU is het belangrijk dat er hulp naar die plekken gestuurd wordt. Maar door alle gevechten kunnen veel plekken lastig bereikt worden.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Vandaag is de allereerste schelpenteldag ooit. Iedereen die het leuk lijkt, kan schelpen gaan tellen op 7 stranden in Nederland. Het is de bedoeling dat iedere teller 100 schelpen verzamelt en opschrijft welke soort schelp het is. Onderzoekers zo te weten komen welke schelpen veel voorkomen in Nederland en welke juist niet. Vanavond zie je er meer over in onze uitzending.

- Hoe gaat Lewis Hamilton het dit jaar doen? En wordt Verstappen opnieuw wereldkampioen? Racefans van over de hele wereld kunnen bijna niet wachten. Dat hoeft ook niet meer, want het Formule 1-seizoen is weer begonnen. Vandaag is de kwalificatie en morgen de officiële Grand Prix van Bahrein. In het Jeugdjournaal zie je er meer over.