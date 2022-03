Navigatie-foutje: Vrouw rijdt 200 kilometer de verkeerde kant op

Een 85-jarige vrouw uit Breda wilde even snel wat boodschappen halen. Een ritje van zo'n 8 kilometer. Maar ze eindigde per ongeluk 200 kilometer verderop in een dorp in het zuiden van België.

De vrouw had haar navigatie verkeerd ingesteld en bleef vervolgens maar rijden. Eenmaal in het Belgische dorp, werd ze opgemerkt door de politie. Volgens een Belgische krant merkten de agenten dat de vrouw in de war was.

Juiste bestemming

De politie probeerde de vrouw te helpen door haar familie te bellen. Omdat er niemand opnam, hebben ze uiteindelijk de navigatie van de vrouw opnieuw ingesteld. Deze keer wel met de juiste bestemming, waardoor de vrouw uiteindelijk alsnog naar huis kon rijden.