Leeuwen en tijgers uit Oekraïne opgevangen in Nederland

Een dierenopvang in Anna Paulowna heeft er eventjes vier nieuwe dieren bij. Het gaat om twee mannetjes-leeuwen, een jong tijger-mannetje en een tijgerin uit Oekraïne. In de opvang kunnen de dieren aansterken. Dat is nodig, want ze hebben een zware reis achter de rug. Vooral met de tijgerin gaat het niet goed.

Ze is mager, ziek en heel bang voor mensen. Robert Kruijff, Landgoed Hoenderdaell Anna Paulowna

De verzorgers willen niet dat andere dieren in de opvang ook ziek worden. Daarom worden de Oekraïense leeuwen en tijgers apart gehouden totdat het weer beter met ze gaat. Het is de bedoeling dat de dieren daarna naar een natuurgebied in Zuid-Afrika gaan.

NH Nieuws

Volgende maand gaan een paar andere dieren uit de opvang naar Zuid-Afrika. Daardoor kwamen er plekken vrij voor de Oekraïense leeuwen en tijgers. De opvang in Anna Paulowna zit namelijk al helemaal vol. Eerder maakten we daar deze video over: