'Kijk, een mossel': schelpen zoeken tijdens eerste schelpenteldag

Iedereen kon meedoen aan deze eerste Nederlandse schelpenteldag. Het idee is simpel: op een plek dichtbij de zee verzamel je 100 schelpen. Met een zoekkaart kan je vervolgens uitzoeken welke schelpen je precies hebt gevonden. De aantallen geef je door aan een schelpen-expert op het strand.

Er zijn wereldwijd duizenden soorten schelpen. In Nederland komen er een paar honderd voor. Om die velen soorten van elkaar te onderscheiden kijk je naar de vorm, kleur en het materiaal.

Over schelpen

Onderzoekers verzamelen alle gegevens van vandaag. Ze hopen zo meer te weten te komen over het leven in de zee. De schelpen waren namelijk eerst weekdieren die in de zee leefden.