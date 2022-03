Nieuwswekker: Boten in brand. + Femke Bol wint zilver

Het wordt een minder zonnige dag dan gisteren, want er zijn veel wolken. In het zuiden van het land kan het regenen en op sommige plekken valt wat natte sneeuw. Het wordt zo'n 9 tot 12 graden.

Goedemorgen op deze zondag! Vandaag is de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen. En atlete Femke Bol heeft een zilveren medaille gewonnen. Hieronder lees je er meer over, maar we beginnen deze Nieuwswekker natuurlijk met...

- In een jachthaven in Harderwijk heeft vannacht een grote brand gewoed. Ongeveer tien boten op de werf vatte vlam. De brandweer zette drie blusvoertuigen en een hoogwerker in om het vuur te bestrijden. Vanmorgen rond half zeven was de brand onder controle.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Kinderen die voor de oorlog in Oekraïense zijn gevlucht proberen in Nederland hun leven op te pakken met school en sport. Ook de 12-jarige Olesia. Ze doet aan ritmisch gym en is daar heel heel goed in. Bij de lokale turnvereniging in Arnhem helpen ze haar om op niveau te blijven. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal.

- Vandaag is de allereerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen. De race wordt gereden in Bahrein. Charles Leclerc van Ferrari was tijdens de kwalificatie het snelste en mag daarom vanaf de eerste plek starten. Max Verstappen start vanaf de tweede plek. Veel kinderen denken dat Verstappen opnieuw een goede kans maakt om wereldkampioen te worden, maar hij heeft dit jaar ook veel concurrentie.