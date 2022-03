Oproep: Wat wil jij weten van zanger Mart Hoogkamer?

We interviewen de zanger met jullie vragen. Dus als je iets van hem wilt weten, dan is dit je kans!

Binnenkort gaan we langs bij zanger Mart Hoogkamer. Je kent hem misschien van zijn hit Ik Ga Zwemmen. Ook deed hij mee aan het Jachtseizoen van StukTV.

Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

Mart Hoogkamer is 23 jaar oud en begon al op jonge leeftijd met zingen. Hij deed onder andere mee met de talentenshows Kinderen Zingen met Sterren en Holland's Got Talent. Bij beide wedstrijden werd hij tweede.

Zijn grote voorbeeld is André Hazes enEenzaam zonder jou vindt hij één van zijn allermooiste nummers.

Zomerhit

Ik Ga Zwemmen was misschien wel de zomerhit van 2021. Eerder maakten we deze video over het nummer: