Mol Everon Jackson Hooi over geheimen en mislukte mol-acties

Everon Jackson Hooi speelt al 17 jaar de rol van Bing in de Goede Tijden Slechte Tijden. Maar waarschijnlijk ken jij hem als mol in het populaire programma Wie is de Mol?. Negen maanden lang mocht hij tegen niemand zeggen dat hij de mol was en hij was blij toen hij van zijn geheim af was.

Annabelle ging bij de acteur langs en nam jullie vragen mee. Hoe hoorde hij dat hij de mol was? Hoe bewaar je zo lang een geheim? En is er weleens iets fout gegaan tijdens een van zijn mol-acties? Je ziet het in de video hierboven.