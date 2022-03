Oekraïense Olesia traint nu bij Nederlandse turnclub: 'Blij dat dit kan"

Al meer dan een miljoen kinderen zijn uit Oekraïne gevlucht vanwege de oorlog daar. Eén van hen is de 12-jarige Olesia. Zij woont sinds kort in Arnhem, bij haar tante die al langer hier woont.

In Oekraïne deed Olesia aan ritmisch gymnastiek. Ze is erg fanatiek en wilde het ook in Nederland doen. Samen met haar moeder belde Olesia de turnvereniging in Arnhem. Ze mocht meteen komen trainen.

Turnhal

Olesia traint nu in een turnhal die niet helemaal bedoeld is voor ritmisch gymnastiek. Zo is de vloer anders, waardoor het lastig is om pirouetten te maken. Toch is Olesia vooral blij dat ze een plek heeft om te oefenen.