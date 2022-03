Bekende weerman Piet Paulusma overleden

De bekende weerman Piet Paulusma is overleden. Hij was 65 jaar en had al een tijd kanker.

Piet Paulusma kwam uit Friesland. Hij sloot zijn weerbericht dan ook altijd af in het Fries met de woorden 'oant moarn'. Dat betekent 'tot morgen'.

Piets Weerbericht

De weerman werd vooral bekend het programma Piets Weerbericht op SBS6. Dat programma maakte hij 23 jaar lang. Toen hij in 2019 daarmee stopte, maakten we er deze video over.