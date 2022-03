Nieuwswekker: Smeltend ijs + Lentekriebels

Goedemorgen! Het is weer maandag: tijd voor een nieuwe week! In dit artikel staat het nieuws van vannacht en vanochtend op een rij. We beginnen weer met... Het weer Het wordt een zonnige en warme dag vandaag met een klein beetje bewolking. Het wordt zo'n 17 tot 18 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Het is warm op de Noord- en Zuidpool. Erg warm. In de afgelopen dagen was het zelfs op sommige plekken op Antartica 40 graden warmer dan normaal. Hierdoor is er nu al veel ijs aan het smelten. Op de Noordpool is het ijs sinds februari al aan het smelten, terwijl dat normaal gesproken pas half maart begint. - Er zijn vandaag weer nieuwe onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Dat zegt een adviseur van de Oekraïense president Zelensky. De twee landen gaan vanochtend met elkaar praten. Ondertussen wordt er nog wel hevig gevochten. Bijvoorbeeld in de Oekraïense hoofdstad Kiev. - Succes voor de Nederlandse ploeg op de laatste dag van het WK indoor atletiek. De mannen en de vrouwen estafette-ploegen hebben een medaille gewonnen op de 4x400 meter. De mannen wonnen brons en de vrouwen zilver.

Lisanne de Witte, Eveline Saalberg, Femke Bol en Lieke Klaver vieren het WK-zilver op de 4x400 meter ANP

Dit is vandaag in het nieuws: - Het is een spannende week voor duizenden jonge topsporters uit 48 landen. Ze doen mee aan het Europees Jeugd Olympisch Festival in Finland. Dat is een sportevenement voor Europese sporters van 14 tot 18 jaar. Nederland doet ook mee en komt vandaag al in actie. - Het is de Week van de Lentekriebels, de week waarin op veel scholen les wordt gegeven over seksualiteit en liefde. Dit jaar is het thema: je lijf is van jou. Want volgens deskundigen is het belangrijk dat kinderen weten wat ze moeten doen als er seksuele dingen gebeuren tegen hun zin We hebben hier ook een stelling over:

En dan nog even dit: Everon Jackson Hooi was de mol in het populaire programma Wie is de Mol?. Negen maanden lang mocht hij dat tegen niemand zeggen en hij was blij toen hij van zijn geheim af was.