Het is officieel lente!

Het is al tijdje lente-weer, en sinds gisteren (20 maart) is het ook officieel lente. De tijd dat er weer blaadjes aan de bomen groeien, lammetjes geboren worden en vogels hun eieren leggen.

Bij sommige mensen zorgt deze tijd voor lentekriebels. Ja, de liefde lijkt soms wel in de lucht te hangen.

Het is dan ook de Week van de Lentekriebels: een week waarin op veel scholen extra aandacht is voor onderwerpen zoals liefde en seksualiteit. Waarom deskundigen het belangrijk vinden om hierover te praten, hoor je in de video bovenaan.

