Nieuwswekker: Nieuwe woorden + Exoplaneten

Dit heb je misschien gemist:

- Er zijn te weinig plekken voor vluchtelingen die niet uit Oekraïne komen. Dat zegt het COA, de organisatie die vluchtelingen opvangt. In korte tijd zijn er duizenden opvangplekken gevonden voor mensen uit Oekraïne, maar het COA zegt dat er snel ook meer plekken voor andere vluchtelingen moeten komen. Voor bijvoorbeeld mensen uit landen zoals Syrië en Afghanistan.

- Er zijn al meer dan 5000 'exoplaneten' ontdekt. Dat zijn planeten die zich buiten ons zonnestelsel bevinden. Dat heeft ruimte-organisatie NASA bekend gemaakt. In totaal zijn er nu 5005 exoplaneten ontdekt.

- Wie graag afscheid wil nemen van weerman Piet Paulusma, kan dat vrijdagmiddag doen in het dorp waar hij woonde: Harlingen. Dat heeft zijn familie bekend gemaakt. De bekende weerman overleed afgelopen zondag. Kinderen van basisschool Het Noorderlicht in Harlingen schrokken best wel toen ze het nieuws hoorden.