Kindvraag: Wat is de NAVO?

De laatste tijd gaat het in het nieuws vaak over de oorlog in Oekraïne. En het gaat dan ook vaak over de NAVO. Fleur stuurde ons daar een vraag over.

Wat is de NAVO? Fleur

NAVO is een afkorting voor Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Het is een groep van 30 landen die samen afspraken hebben gemaakt over vrede en veiligheid. Ook Nederland is lid van de NAVO. Bij de samenwerking is afgesproken dat als één land wordt aangevallen, andere landen gaan helpen. Ze beschermen elkaar dus. In de video hierboven hoor je er meer over.

