Zorgen over opvang niet-Oekraïense vluchtelingen

De afgelopen weken zijn er veel opvangplekken geregeld voor Oekraïense vluchtelingen. Maar er zijn te weinig plekken voor vluchtelingen uit andere landen. Dat zegt het COA, de organisatie die vluchtelingen opvangt.

Duizenden mensen zijn vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht. Zij worden opgevangen op campings, bij mensen thuis en zelfs de koning stelt één van zijn kastelen beschikbaar.

Syrïe en Afghanistan

Maar voor vluchtelingen uit bijvoorbeeld landen als Syrië en Afghanistan is er minder hulp. Zij moeten zich melden in een opvangcentrum in Ter Apel. Alleen zit het daar nu helemaal vol. Sommige mensen slapen zelfs op bankjes en stoelen, vertelt de directeur van de opvang.