Vrouw probeert kip de gevangenis in te smokkelen

Gevangenen proberen wel eens eten of telefoons de cel in te smokkelen, maar een vrouw in de gemeente Borne nam wel iets heel opvallends mee. Ze had een levende kip bij zich!

De vrouw was opgepakt en moest zeven maanden de cel in. Daar wilde ze blijkbaar niet alleen zitten. In een van haar tassen zat een levende kip. Helaas voor haar, moet ze toch echt alleen de cel in.