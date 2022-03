Koningsdag moet dit jaar écht doorgaan

De burgemeester heeft er zin in.

In de hoofdstad van Limburg maken de koning en zijn familie een wandeling om kennis te maken met de stad en de provincie. Vlaai, carnaval, fanfares en het Limburgse volkslied, het komt allemaal voorbij. Optredens zijn er van Limburgse artiesten als André Rieu en dj-duo Lucas & Steve.

Vooral in Maastricht zal het groot feest worden. Daar viert de koning zijn verjaardag dit keer en vandaag werd bekendgemaakt wat we daarvan kunnen verwachten.

Het is al bijna drie jaar geleden dat Koningsdag groots gevierd kon worden. Door corona was het de afgelopen twee jaar niet mogelijk. Maar dit jaar moet het echt doorgaan.

De koning viert dit jaar zijn 55ste verjaardag. Het is nog niet bekend of alle prinsessen komen, maar de koning zal in ieder geval met veel familieleden langskomen.

2021

Vorig jaar werd Koningsdag ook wel 'Woningsdag' genoemd en was het de bedoeling dat mensen veel thuis zouden blijven. Wij maakten daar toen deze video over: