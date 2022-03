Wat gebeurt er met het geld van Giro 555?

Er is al meer dan 150 miljoen euro opgehaald met de Giro 555-actie. Na de landelijke actiedag was al 106 miljoen euro opgehaald, maar het geld bleef ook daarna binnen stromen. Waar gaat dat geld eigenlijk naartoe?

Met al die miljoenen worden vooral noodspullen gekocht, zoals eten, schoon drinkwater en medicijnen. En het gaat naar onderdak. Een deel van het geld gaat ook naar activiteiten voor gevluchte kinderen. Zodat ze kunnen praten over wat ze hebben meegemaakt. In de video hoor je er meer over.