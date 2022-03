Joshua slaapt in Madurodam voor Oekraïne

De actiedag voor Oekraïne is alweer meer dan twee weken geleden, maar nog steeds voeren veel kinderen actie. Joshua is een van hen. Met zo'n 2000 Nederlandse kinderen doet hij mee aan de actie 'Bed voor bed'.

'Bed voor bed' is bedacht omdat veel Oekraïense kinderen op dit moment niet in hun eigen bed kunnen slapen. Daarom doen veel Nederlandse kinderen dat vandaag ook niet. Joshua slaapt bijvoorbeeld met zijn broertje en vrienden in Madurodam.

Joshua is erg boos over de oorlog.