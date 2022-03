'Mijn opa is niet de verrader van Anne Frank'

Het was afgelopen januari groot in het nieuws: een groep onderzoekers vertelde bijna zeker te weten wie Anne Frank en haar familie had verklikt. Het zou Arnold van den Bergh zijn geweest. Een Joodse man die tijdens de oorlog samenwerkte met de Duitsers. Maar op dat onderzoek kwam veel kritiek.

Nu is er een ander onderzoek met een heel andere conclusie. Deze onderzoekers zeggen bijna zeker te weten dat het Arnold van den Bergh niet was. De kleindochter van Van den Bergh is daar blij mee.