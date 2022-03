Nieuwswekker: Beste worstenbroodbakker + Geen coronaregels meer

Hallo! Wat fijn dat je weer de Nieuwswekker geopend hebt. Toevallig zin gekregen in een worstenbroodje? Je leest er hier meer over, net als het nieuws dat je vannacht gemist hebt en wat er vandaag nog gaat gebeuren. En we beginnen natuurlijk weer met... Het weer De zon schijnt weer de hele dag, dus je kan vanmiddag lekker buitenspelen. 's Ochtends kan het nog wel wat fris zijn, maar vanmiddag wordt het 15 tot 19 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Geen corona-regels meer! De afgelopen tijd werden steeds meer corona-regels geschrapt. En nu is het dus helemaal voorbij. Ook in de bus, tram of trein hoef je geen mondkapjes meer op. En de QR-code laten zien om ergens binnen te mogen, hoeft ook niet meer. Wel blijft het advies: was vaak je handen en nies in je elleboog. De regering vindt dat de regels weg kunnen, omdat het de goede kant opgaat met het aantal corona-besmettingen. Die blijven dalen. Eerder maakten we deze video over het afschaffen van de corona-regels.

- De nummer één tennisster van de wereld stopt ermee. Ashleigh Barty zegt op Insta dat het een lastige keuze was maar dat ze geen professioneel tennisster meer wil zijn. Ashleigh Barty is 25 en had nog jaren door kunnen tennissen op topniveau, maar ze zegt dat ze er klaar mee is. In januari werd Barty nog de eerste Australische winnares van de Australian Open sinds 1978. Ze verloor tijdens het toernooi geen enkele set. Volgens de premier van Australië is Barty een goed voorbeeld voor Australische kinderen.

EPA

Dit is vandaag in het nieuws: - Lindsay van Zundert komt vandaag in actie op het Wereldkampioenschap kunstschaatsen. Ze rijdt in het Franse Montpellier de halve finale van de korte kür. Op de Olympische Winterspelen was Van Zundert de jongste Nederlandse deelnemer. Op haar middelbare school keken veel kinderen naar hoe ze het toen deed.

- Djorne van 13 is een van de beste worstenbroodjesbakkers van Nederland. Het is al de derde keer dat Djorn meedoet aan de worstenbroodjeswedstrijd van Omroep Brabant, maar nu staat hij voor het eerst in de finale. Joris gaat bij hem langs om te zien hoe dat gaat. Misschien eet jij wel nooit worstenbrood maar wél vaak iets anders dat typisch hoort bij jouw woonplaats of provincie. We hebben een vraag over.

Welk eten is typisch voor jouw woonplaats? Verstuur Favoriet maken Reageer op de stelling: Welk eten is typisch voor jouw woonplaats?

En dan nog even dit: Deze Oekraïense hond heeft wel een hele goede neus. Hond Patron kan namelijk bommen en mijnen ruiken. Met zijn neus redt hij dus heel veel levens!