Eindelijk geen corona-regels meer! De afgelopen tijd werden steeds meer corona-regels geschrapt. En vandaag is het dus helemaal voorbij.

Mondkapje

Nergens hoef je nog een mondkapje op. Ook in de bus, tram of trein hoeft het niet meer. Alleen in het vliegtuig nog wel (als je 13 of ouder bent). Dat heeft te maken met dat er in andere landen nog wel regels zijn.

QR-code

De QR-code laten zien om ergens binnen te mogen, hoeft ook niet meer. Je hoeft dus niet meer te bewijzen dat je gevaccineerd, hersteld of negatief getest bent. Dat moest tot vandaag nog wel voor grote evenementen.

Eerder maakten we deze video over het afschaffen van de corona-regels.