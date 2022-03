Djorn (13) is een van de beste worstenbroodjes-bakkers

Is Djorn van 13 de beste worstenbrood-bakker van heel Noord-Brabant? Vandaag weten we het, want hij staat in de finale van de wedstrijd voor worstenbrood-bakkers van Omroep Brabant.

Dat die wedstrijd in Noord-Brabant is, is geen toeval. Worstenbrood is namelijk typisch Brabants: veel mensen houden ervan in die provincie. Worstenbrood is een specialiteit geworden van Brabantse bakkers.