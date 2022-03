Nieuwswekker: Belangrijk Oekraïne-overleg + Alleen op reis

Goedemorgen! Daar is 'ie weer: een verse nieuwswekker. Daarin praten we je bij over het nieuws dat je vannacht gemist hebt en wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Is het ook vandaag fijn buitenspeel-weer? Het weer Jazeker! Ook vandaag schijnt de zon de hele dag. Het wordt 15 tot 18 graden. Dus buitenspelen maar.

Het weer van 24 maart NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Djorn is de winnaar van het 'Het lekkerste worstenbroodje van Brabant!'. Hij was het enige kind dat in de finale stond in de categorie thuisbakkers. Gisteravond was de prijsuitreiking en hij heeft dus gewonnen! Joris ging gisteren bij Djorn langs om te zien wat zijn speciale recept is:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Mack Rutherford is pas 16 jaar en wil binnenkort de hele wereld over vliegen! Hij kwam op het idee door zijn zus Zara van 19. Zij vloog afgelopen jaar ook in haar eentje de wereld rond. Ze werd daarmee de jongste vrouw ooit die dat gelukt is. Als de vlucht van Mack lukt, heeft hij ook een record te pakken. Hoe zou jij het vinden om in je eentje op reis te gaan? Reageer op onze stelling!

In mijn eentje op reis gaan lijkt me leuk. Eens Oneens Verstuur Eens 28.8% Oneens 71.2% Favoriet maken Reageer op de stelling: In mijn eentje op reis gaan lijkt me leuk.

- Er staat een nieuwe podcast voor je online. Dit keer gaat die over een serieus onderwerp, namelijk vluchten voor oorlog. Het is oorlog in Oekraïne, maar ook in andere landen. Mensen vluchten voor geweld, soms met volle koffers en soms met alleen een plastic tasje. Hoe is het eigenlijk om als kind te moeten vluchten voor een oorlog?

Dit is vandaag in het nieuws: - Vandaag houden alle leerlingen in Olst een verkiezing voor een nieuwe schoolnaam. Drie kleinere scholen zijn samen gegaan en daar hoort natuurlijk een nieuwe naam bij. De kinderen mogen stemmen op drie opties die zijn gekozen uit een langere lijst. De naam met de meeste stemmen wordt de nieuwe schoolnaam! - Na twee jaar voor niets bloembollen geplant te hebben mag de Keukenhof eindelijk weer open voor publiek. De Keukenhof is het grootste bloemenpark ter wereld. Je vindt er miljoenen tulpen in allerlei kleuren en maten.

De meeste bloemen staan al in bloei. ANP

- Premier Rutte is vandaag in Brussel op met andere landen te praten over de oorlog in Oekraïne. Vandaag is namelijk een belangrijke NAVO-vergadering. De Amerikaanse president Joe Biden praat ook mee. De landen gaan overleggen aan nieuwe straffen voor Rusland. De NAVO is een organisatie van 30 landen die met elkaar samenwerken op het gebied van veiligheid. Je ziet er meer over in deze video:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Deze Filipijnse kunstenaar heeft geen kwasten nodig: hij gebruikt zijn eigen haar voor zijn kunstwerken.