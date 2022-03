Nieuwswekker: Koningsspelen-lied + Actie tegen meeuwen

- Italië heeft zich niet geplaatst voor het WK voetbal in Qatar. De Europees kampioen verloor de kwalificatie-wedstrijd tegen Noord-Macedonië met 1-0. Het is al de tweede keer op rij dat Italië een WK mist. Het land werd ook uitgeschakeld in de voorrondes van het toernooi van 2018.

- Hotels in Venetie komen in actie tegen meeuwen . De vogels plunderen de borden van gasten die op het terras zitten te eten. Of ze grissen zo je ijsje uit je hand. Twee hotels geven hun gasten bij aankomst nu een waterpistool om de meeuwen mee weg te jagen. De pistolen zijn oranje, omdat meeuwen niet van die kleur houden.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Voor het eerst sinds november is er weer een klimaatstaking. Jongeren en dus ook kinderen gaan in Amsterdam protesteren voor een beter klimaat. Het protest staat nu in het teken van grote bedrijven. Sommige stoten veel vieze stoffen uit en doen daar maar weinig aan, vinden de actievoerders.

- Vandaag is de afscheidsdienst voor weerman Piet Paulusma. Hij overleed dit weekend aan de ziekte kanker. Mensen kunnen tussen 12.00 en 17.00 uur afscheid van hem nemen in het Entrepotgebouw in Harlingen, zijn woonplaats. Eerder maakten we deze video over de beroemde weerman.