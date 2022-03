Eendjes voeren wordt (waarschijnlijk) verboden in Rotterdam

Alle eendjes zwemmen in het water, maar je mag ze vanaf 1 juli in Rotterdam niet meer voeren. Dat wil het stadsbestuur van de stad.

Ze willen dit, omdat een deel van het voedsel dat de dieren krijgen heel ongezond is. Sommige mensen geven ze namelijk brood of patat en dat is erg slecht voor de gezondheid van met name vogels.

Ratten

Niet alleen de gezondheid van de vogels is een reden om dit te verbieden. Het voedsel op straat zorgt ook voor veel overlast van andere dieren. Zoals ratten, muizen en meeuwen. En dit wil het stadsbestuur dus tegengaan.

Boete

Vanaf 1 juli willen zij dat de regel ingaat. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Zij gaan hier in juni over stemmen. Dan wordt ook bepaald of er een boete komt voor het toch voeren van de vogels.

Rotterdam is niet de eerste plek waar dit verboden wordt. In meerdere delen in Amsterdam mag het voeren van vogels ook niet. Ook andere steden hebben deze regel.