Klimaatmarsen over de hele wereld: 'Wij willen ook een toekomst'

In honderden steden wereldwijd zijn jongeren de straat op gegaan om te staken voor het klimaat. In Amsterdam liepen er vandaag zo'n 1500 demonstranten mee in de klimaatmars.

Grote bedrijven

De demonstratie gaat vandaag vooral over grote bedrijven. Volgens de demonstranten moeten vooral zij beter hun best doen om minder vervuilende stoffen uit te stoten.