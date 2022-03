Nieuwswekker: Lindsay op WK + 'Te weinig leraren voor Oekraïense kinderen'

Goedemorgen, het is weekend! Heb je lekker uitgeslapen of ben je vroeg opgestaan? Je begint de dag in ieder geval goed met de Nieuwswekker.

- Gisteravond deed kunstschaatsster Lindsay van Zundert mee aan het wereldkampioenschap in Frankrijk. Ze is zeventiende geworden. Na de wedstrijd vertelde ze dat ze blij is met de score. "Ik ben vooral blij en opgelucht dat het seizoen erop zit. Het was lang en zat vol stress en spanning", zei ze. Dit jaar was ze de jongste Nederlandse deelnemer op de Olympische Spelen .

Dit is vandaag in het nieuws:

- Het Nederlands elftal komt vanavond in actie. De mannen spelenom 19:55 uur een oefenwedstrijd tegen Denemarken. Daarmee bereidt Oranje zich voor op het WK voetbal in Qatar. Dat toernooi is eind dit jaar.

- Om 10.00 uur komt een nieuwe aflevering van onze serie Uitgezocht online. Dit keer gaat het over roddelen. Bijna iedereen krijgt daar weleens mee te maken. Bijvoorbeeld omdat ze zelf iets onaardigs zeggen over iemand, of omdat iemand anders over hem of haar roddelt.

- Vannacht gaat de zomertijd in. Om 02:00 uur gaat de klok een uur vooruit en is het meteen 03:00 uur. Waarom dat is bedacht zie je in de video hieronder: