Uitgezocht: Waarom niemand roddelen leuk vindt, maar iedereen het tóch doet

Praat jij weleens over iemand anders zonder dat die persoon erbij is? Grote kans van wel, want uit onderzoek van het Jeugdjournaal blijkt dat 9 van de 10 kinderen ermee te maken krijgt. Maar waarom roddelen mensen eigenlijk? Dat heeft Lucas voor je uitgezocht. Je ziet het in de video hierboven!

Over de hele wereld wordt er ook veel geroddeld over bekende mensen. Ook hier in Nederland gebeurt dat in tijdschriften, op televisie en via juice-kanalen. Dat zijn kanalen op YouTube of Instagram waar alleen maar over andere mensen gepraat wordt. De kanalen Roddelpraat, Life of Yvonne en Fawrynotsawry zijn het afgelopen jaar steeds groter geworden in Nederland.