Vannacht gaat de klok een uur vooruit

Let op: vannacht gaat de zomertijd in. Om 2 uur 's nachts gaat de klok een uur vooruit en is het meteen 3 uur. Daardoor is het in de ochtend langer donker, en blijft het 's avonds langer licht.

Het veranderen van de tijd gebeurt officieel sinds 1981. Het is bedacht omdat het energie zou besparen. Door de klok te verzetten blijft het langer licht. Daardoor kunnen lampen later aan. Ieder jaar is er discussie of het wel nodig is om de tijd te veranderen. Mensen zouden er slechter door gaan slapen en huisdieren kunnen in de war raken omdat ze opeens eerder of later eten krijgen.