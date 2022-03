Wow! Asperges verkocht voor €23.000,

Je hebt mensen die asperges lekker vinden en je hebt mensen die asperges héél lekker vinden. Bij de laatste categorie horen waarschijnlijk de kopers van het eerste kistje asperges van dit jaar. Zij kochten het namelijk voor 23.000 euro.

5.000

Op de veiling in het Noord-Hollandse Warmerhuizen deden in totaal 90 mensen mee. Doordat die tegen elkaar opboden werd de prijs een stuk hoger dan vorig jaar. Toen was het eerste kistje 5.000 euro goedkoper.