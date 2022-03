Onderzoek: Kinderen roddelen het meest over klasgenoten

De meeste kinderen zeggen dat ze roddelen niet leuk vinden, maar toch krijgt bijna iedereen ermee te maken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Jeugdjournaal. Klasgenoten Kinderen roddelen zelf ook. En het meest gaan die roddels over klasgenoten. Ook over vrienden en de meester of juf worden veel roddels verspreid. Op het schoolplein van basisschool Koolhoven in Tilburg merkt verslaggever Lucas dat er verschillende meningen zijn over roddelen.

Het is helemaal niet leuk eigenlijk, maar je doet het gewoon automatisch. kind

Maar er zijn ook kinderen die aangeven dat ze roddelen wel leuk vinden. Ze krijgen er bijvoorbeeld een fijn gevoel van om iets over iemand te zeggen zonder dat diegene het doorheeft. Belangrijk Of je het nou leuk vindt of niet: roddelen bestaat al heel lang. Er is dan ook al veel onderzoek naar gedaan en die onderzoeken zijn het vaak eens: roddelen is belangrijk. Zo vertrouw je iemand beter als die een roddel vertelt.

Om betere vrienden te worden, vertellen we elkaar roddels. Terence Dores Cruz, onderzoeker

Ondanks dat het belangrijk is om te roddelen, kinderen geven in het Jeugdjournaal-onderzoek wel aan dat ze geen fijn gevoel krijgen als er over hun geroddeld wordt. kinderen voelen zich er vooral onzeker en verdrietig over.

Dan denk je: oh ik doe iets niet goed. Of ben ik irritant of zoiets. kind

Wat opvalt is dat ondanks al dat geroddel, maar één van de tien kinderen roddelen leuk vindt. Dat betekent dus dat 9 van de 10 kinderen er dus helemaal niet van geniet. Uitgezocht Maar toch blijkt wel uit onderzoek van het Jeugdjournaal dat 9 van de 10 kinderen met roddelen te maken krijgt. Maar waarom roddelen mensen eigenlijk? Dat heeft Lucas voor je uitgezocht.

