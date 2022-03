Nieuwe opstelling Nederlands elftal: 'We spelen nu 1-3-4-1-2'

Het Nederlands elftal speelt vanavond een oefenwedstrijd tegen Denemarken. Bondscoach Louis van Gaal heeft laten weten in een nieuwe opstelling te willen voetballen: 1-3-4-1-2. Die cijfers laten zien op welke plek op het veld hoeveel spelers staan. Geen 4-3-3 meer Het is voor het eerst dat Oranje in deze nieuwe opstelling gaat voetballen. Hiervoor speelden ze in de 4-3-3-formatie. Volgens Van Gaal past het nieuwe systeem beter bij de kwaliteiten van de voetballers van zijn team. Ook zou het voor de tegenstander lastiger voetballen zijn.

De andere ploeg moet dingen oplossen waar ze niet aan gewend zijn. Louis van Gaal

Zo moet de nieuwe opstelling er uitzien. In de video bovenaan het artikel hoor je nog meer over het nieuwe systeem.

Als Nederland goed speelt in deze opstelling, is de kans groot dat Oranje ook zo gaat voetballen op het WK in Qatar. Het WK begint in november dit jaar. Frenkie de Jong De voetballers van het Nederlands elftal hebben de afgelopen week al kunnen wennen aan de nieuwe opstelling. In Zeist zijn zij al een week samen om te trainen. Volgens Frenkie de Jong gaat het helemaal goedkomen, maar duurt dat misschien wel nog een paar wedstrijden.

We zijn natuurlijk pas net begonnen. Je hebt altijd tijd nodig voor een nieuw systeem. Frenkie de Jong