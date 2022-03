Ook een patatje wordt steeds duurder (en dat komt door de oorlog)

Misschien dat je het al van je ouders gehoord hebt: veel dingen worden steeds duurder. Auto rijden, het huis verwarmen en ook de prijzen van een frietje stijgen.

Oorlog

Dat de prijzen stijgen heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Want veel spullen, zoals gas en graan, halen we uit Rusland en Oekraïne. Maar door de oorlog is dat allemaal ineens een stuk lastiger te krijgen. Hierdoor stijgt de prijs, zoals ook van zonnebloemolie.