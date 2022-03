Nieuwswekker: Oranje wint + Encanto kan winnen

Goeiemorgen! Ga jij wat leuks doen op deze zondag? Je begint iedereen je dag in ieder geval goed met het lezen van de Nieuwswekker. We beginnen natuurlijk weer met...

- Ze zomertijd is ingegaan. Om 2 uur 's nachts ging de klok een uur vooruit en werd het meteen 3 uur. Daardoor is het in de ochtend langer donker, en blijft het 's avonds langer licht.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Vannacht worden de Oscars uitgereikt. Encanto heeft de afgelopen maanden al heel veel prijzen gewonnen, maar wint de film ook de bekendste filmprijs van de wereld? Tijdens de uitreiking zal de cast ook optreden om We Don't Talk About Bruno te zingen.

- De Formule 1 racet vandaag in Saudi-Arabië. Max Verstappen start vanaf de vierde positie. Het is belangrijk dat hij vandaag veel punten pakt in de strijd om het kampioenschap. Vorige week viel hij namelijk uit door technische problemen.

- In Utrecht wordt dit weekend voor de tiende keer de Nederlandse Comic Con georganiseerd. Dat is een evenement voor fans van superhelden, stripboeken, anime, fantasy en games. Je ziet er vanavond meer over in het Jeugdjournaal.