Zangeres SERA beantwoordt jullie vragen

Evita ging langs bij SERA en stelde jullie vragen. Je ziet het in de video hierboven.

Zangeres SERA is bekend geworden door video's die ze deelt op Instagram en TikTok. Daarin zingt ze nummers van andere artiesten in een auto.

Sera de Bruin staat bekend als zangeres SERA. Het was haar plan om een patatzaak te openen, maar toen ging ze viral.

Ze heeft nu ook het nummer Only Usuitgebracht. Dat nummer stond 9 weken in de TOP 40.