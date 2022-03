Superhelden, monsters en schurken in Utrecht: 'Ik ben Batman'

Spiderman, Gandalf, Itachi uit Naruto en Pikachu. Als je vandaag in Utrecht was, had je ze zomaar kunnen tegenkomen. Daar was namelijk de 10e editie van Comic Con.

Stripboeken, films en games met superhelden. Daar draait het vandaag allemaal om. Tienduizenden fans gaan erheen om striptekenaars en bekende acteurs te ontmoeten.