Kindvraag: Hoe krijg je hooikoorts?

Een snotterige neus, traanogen of een droge keel. Als je hier last van hebt, kan het zo maar zijn dat je hooikoorts hebt.

Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft daar last van. Gelukkig is er wel een oplossing voor al dat ongemak. Er zijn allerlei medicijnen die de klachten minder heftig maken.

Bij hooikoorts ben je allergisch voor stuifmeel, ook wel pollen genoemd. Dat zijn superkleine deeltjes die in de lucht komen als grassen, planten en bomen in bloei staan. Die pollen zweven rond en komen in ogen en neuzen van mensen terecht.

