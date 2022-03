Week van het Geld van start: 'Ik krijg 12 euro per maand'

Volgens deskundigen krijgen steeds meer kinderen een eigen bankrekening. Daardoor wordt er ook meer met een pinpas betaald. Het geld wat op die bankrekening staat, is bijvoorbeeld zakgeld. En sommige kinderen verdienen wat door klusjes te doen.

Deze week is er op veel scholen extra veel aandacht voor geld. De week van het geld is namelijk van start gegaan.

De officiele start van de week is vandaag in Rotterdam. Koningin Maxima geeft dan het startschot en onthuld onder andere een kunstwerk over geld.