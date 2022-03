Nieuwswekker: Will Smith zegt sorry + Concert voor Oekraïne

Goeiemorgen! Wat fijn dat je de Nieuwswekker leest. Hierin praten we je bij over nieuws dat je misschien gemist hebt en wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. We beginnen natuurlijk weer met... Het weer Het is vandaag bewolkter dan gisteren. Doordat de zon zich iets minder vaak laat zien, is het ook kouder. Het wordt zo'n 10 tot 14 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Acteur Will Smith heeft sorry gezegd tegen presentator Chris Rock, die hij tijdens de Oscar-uitreiking een klap gaf. Op Instagram schrijft Smith dat hij zich schaamt en dat geweld gebruiken nooit goed kan zijn. Gisteren zei de acteur al sorry tegen de organisatie van de Oscars. Ook de stelling van vandaag gaat over je excuses aanbieden:

Het is lastig om sorry te zeggen.

- Vrouwen in Afghanistan mogen niet meer alleen in een vliegtuig stappen. Dat hebben de machthebbers in het land, de Taliban, bepaald. Afghaanse vrouwen mogen alleen vliegen als ze met een mannelijk familielid reizen. Vorige week werd duidelijk dat meisjes in Afghanistan nog steeds niet naar de middelbare school mogen. Daar maakten we toen deze video over:

- De Portugese voetballer Cristiano Ronaldo bemoeit zich niet alleen met zijn nationale voetbalteam, maar ook met van alles daaromheen. Ronaldo stelde gisteravond voor om de muziek uit te zetten tijdens het Portugese volkslied. Hij hoopt de Portugese fans dan uit volle borst te horen zingen en denkt dat hij en zijn team daardoor beter gaan voetballen.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Het Nederlands elftal speelt vanavond weer een oefenwedstrijd. Het team van Louis van Gaal neemt het in de Johan Cruijff Arena op tegen Duitsland. De wedstrijd begint om 20.45 uur. - In Groot-Brittanië is vandaag een benefiet-concert voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Grote artiesten als Ed Sheeran en Camila Cabello gaan optreden. Het concert heet Concert for Ukraineen wordt gehouden in de Britse plaats Birmingham. - Nog meer muziek. Op basisschool de Zonnewijzer in Haarlem neemt groep 8 ieder jaar een videoclip op die ook onderdeel is van de eindmusical. Dit jaar koos groep 8A voor een clip bij het liedje Hard to say goodbye van popband Rondé. En die gaan helpen! Vandaag nemen ze de videoclip op en Evita neemt een kijkje! Check hieronder het nummer van Rondé.

Rondé met Hard To Say Goodbye

En dan nog even dit: Hoe irritant is dat: een puzzel maken en dan één stukje kwijt zijn? Jan had daar last van. Hij werkte twee jaar lang aan een puzzel van 33.000 stukjes en kon het laatste stukje niet leggen. Tot nu!