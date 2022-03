Wow: Babyvogels klinken als feesttoeters

In de dierentuin in Arnhem zijn twee babykea's geboren. En die maken een opvallend geluid. Ze klinken namelijk hetzelfde als een feesttoeter. Met het geluid roepen ze hun moeder.

De kea is een soort papegaai die in het wild leeft in Nieuw-Zeeland. De vogels staan bekend om hun nieuwsgierige gedrag. En om hun toetergeluid dus.