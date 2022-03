Kindervraag: Wat betekent de regenboogvlag?

Nova stuurde ons een vraag over de vlag:

Waarschijnlijk zie je 'm weleens ergens wapperen: de regenboogvlag. Hij wordt vaak gebruikt om te laten zien dat iedereen welkom is en het niet uitmaakt hoe je je voelt of op wie je verliefd wordt.

De kleurrijke vlag is ruim 40 jaar geleden bedacht in Amerika. Door wie en waarom precies, hoor je in de video bovenaan.

Wat is LHBTI+?

LHBTI is een verzamelnaam. Het is afkorting voor de volgende woorden:

Lesbiennes zijn meisjes die op meisjes vallen.

Homo's zijn jongens die op jongens vallen.

Biseksuelen zijn mensen die op jongens en meisjes vallen.

Transgenders zijn mensen die geboren zijn in een lichaam dat niet bij ze past. Bijvoorbeeld een jongen in een meisjeslichaam of andersom.

Intersekse is wanneer iemands lichaam jongens-kenmerken én meisjes-kenmerken heeft. Of dat het anders is dan mensen van jongens en meisjes verwachten.

+ deze is voor alle andere mensen die hierboven niet genoemd zijn, zoals non-binaire mensen.