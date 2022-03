Nieuwswekker: Gelijkspel voor Oranje + Astronaut terug op aarde

- De Arabische versie van Sesamstraat heeft er een nieuw personage bij: de pop zit in een rolstoel. Het kinderprogramma wil dat kinderen met een beperking zich ook kunnen herkennen in één van de muppets. De muppet heet Ameera en is een 8 jarig meisje, haar hobby's zijn wetenschap en basketbal.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Twee weken na de de gemeenteraadsverkiezingen kunnen alle nieuwe raadsladen eindelijk aan de slag. In bijna alle gemeenten worden zij vandaag geïnstalleerd, zoals dat officieel heet. Zo ook Jelte uit Rheden. Met zijn 18 jaar wordt hij een van de jongste raadsleden van Nederland. Je ziet hem vanavond in het Jeugdjournaal.

- Een Amerikaanse astronaut komt vandaag terug op aarde met een record! Hij is 355 dagen in de ruimte geweest en dat is het langste ooit dat een astronaut van NASA in de ruimte is geweest.